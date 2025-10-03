Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Moğolistan Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Moğolistan'a gitti. Bakan Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya gelerek askeri iş birliği konularını görüştü ve önemli ziyaretlerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a giden Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut tarafından askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler ve Moğolistanlı mevkidaşı Batlut, törenin ardından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Daha sonra Güler, Moğolistan için tarihi öneme sahip Siyah Tuğ'un sergilendiği bölümü gezdi.

Güler, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sünrev ile buluştu

Moğolistan'da temaslarına devam eden Güler, Savunma Bakanlığını ziyareti sonrasında Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sünrev ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Güler, daha sonra Ulanbator Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Selçuk Atay'dan da faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı

Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.