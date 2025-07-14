Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İranlı Mevkidaşı Arasında İkili Görüşme

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Nasirzade'nin telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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