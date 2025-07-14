Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İranlı Mevkidaşı Arasında İkili Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Nasirzade'nin telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.