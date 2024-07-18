Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlıktaki makamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Basına kapalı görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve bakan yardımcıları yer aldı.