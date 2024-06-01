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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri personelini kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri personelini kabul ederek, Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ülkemizin iftihar kaynağı olan Hava Kuvvetlerimizin; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle, büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Hava Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'ta kabul etti. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın de bulunduğu kabulde Güler, şunları kaydetti:

"20'nci yüzyılın başında ilk motorlu uçağın havalanışından kısa bir süre sonra, 1911 yılında ilk havacılarımızın pilotaj eğitimine gönderilmesi ve Harbiye Bakanlığı'na bağlı Havacılık Komisyonu'nun kurulması ile şanlı Hava Kuvvetlerimiz kuruluşunu tamamlamış oldu. O günden bugüne tüm komutanlarımızın ve fedakar personelimizin gösterdiği büyük gayretler ile adını tarihe altın harflerle yazdıran Hava Kuvvetlerimiz; dünyanın en güçlü, en seçkin ve en saygın hava güçleri arasındaki yerini de almıştır.

Ülkemizin uluslararası arenada etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, gökyüzündeki gücümüz olan Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki, Hava Kuvvetlerimiz; köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bugün dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden birisi konumundayız. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, bu günlere kolay gelinmedi. Sizler gibi nice kahramanlar, Hava Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan yerli ve milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi için büyük gayret sarf etti ve mücadele verdi.

"Türkiye kendi savaş ve eğitim uçağını üretebilen sayılı ülkelerden biri oldu"

Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, jet eğitim uçağımız HÜRJET, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan beşinci nesil, ilk yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergesidir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye, artık kendi savaş ve eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olmuştur. Bizlere düşen de Hava Kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu; en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir. Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler; ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bunun bilinciyle sahip olduğumuz yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin iftihar kaynağı olan Hava Kuvvetlerimizin; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle, büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Hava Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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