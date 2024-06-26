Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.