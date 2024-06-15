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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla TSK komuta kademesi ile birlikte Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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