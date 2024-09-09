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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Gürcistan'a gitti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler'in, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gittiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Gürcistan Politika Türkiye Güncel

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