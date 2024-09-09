Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Gürcistan'a gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler'in, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gittiği bildirildi.