Milli Savunma Bakanı Güler, gençlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak gençlerle buluştu. Konferansta gençler küresel sorunlara çözüm önerilerini tartıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'nda gençlerle bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen 'KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak gençlerimizle bir araya geldi. Kartal İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerimiz, küresel sorun ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartışırken Bakan Yaşar Güler de ülkemizin ve bölgemizin savunma ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."

Paylaşımda, konferanstan fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
