Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonazya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Güler, başkent Cakarta'da ilk olarak Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler ardından Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Subianto'yu ziyaret etti. Endonezya Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanan Güler, Subianto ile görüştü.