Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın MSB'de görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bugün Bakanlık'ta bir araya geldi. MSB, görüşmeden görüntüleri paylaşarak, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" açıklamasını yaptı.