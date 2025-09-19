Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, NSosyal hesabından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Güler, bugünün, vatanın ve asil milletin güvenliğini sağlamak için canı pahasına mücadele eden ve bu uğurda gazi olan kahramanların gurur günü olduğunu belirtti.

Fedakarlıkları ve cesaretleriyle milletin gönlünde taht kurmuş gazilere, saygı ve şükranlarını sunan Güler, bugünün aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ünvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle yad etti.

Tarih boyunca bağımsızlığını ve kutsal değerlerini her şeyin üstünde tutan asil Türk milletinin, bu uğurda canını seve seve feda ettiğini, bağrından çıkan kahraman ordusuna da "Ölürsem şehit, kalırsam gazi…" geleneğini miras bıraktığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Böylesine kıymetli bir mirasa sahip olmanın sorumluluğunu taşıyan kahraman ordumuz, aziz vatanımızı korumak ve Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak için hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar her alanda üstün bir gayret göstermekte, büyük başarılar elde etmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Sizlerin fedakarlıkları ve cesaretleri, her bir silah arkadaşım için ilham kaynağıdır"

Bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda, en büyük payın aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu belirten Güler, "Sizlerin fedakarlıkları ve cesaretleri, her bir silah arkadaşım için ilham kaynağıdır. Tarihimizin abideleşen sembolleri olan kahramanlarımızın gösterdiği yiğitlik ve fedakarlık, asil milletimizin vefa dolu gönlünde ebediyen yaşayacak, geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimiz için örnek teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarıyla gazilerin, şehit ve gazi ailelerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum."