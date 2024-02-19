Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed'i Ankara'da resmi törenle karşıladı ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mohamed'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Mohamed, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.