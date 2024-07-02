Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi" denildi.