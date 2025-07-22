Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Francken ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi.

Güler, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Belçika Savunma Bakanı Francken ile görüştü.

Görüşme sonrası Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlikte konuşan Güler, Francken'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mevkidaşıyla, 5 Haziran'da Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından IDEF 2025 kapsamında İstanbul'da bir kez daha bir araya geldiklerini kaydeden Güler, "NATO müttefiki iki ülke olarak, ikili askeri ilişkilerimizin yanı sıra savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Güler, oldukça samimi ve yapıcı ortamda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Bakan Güler, "İki ülke arasında son dönemde artan temasların, ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha değerli mevkidaşımı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle Belçika halkına da selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.