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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bayburt'ta Denetlemelerde Bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'taki 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme yaparak talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta konuşlu 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta konuşlu 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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