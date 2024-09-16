Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bayburt'ta Denetlemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'taki 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme yaparak talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta konuşlu 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta konuşlu 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.