Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE'de Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE'de Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Savunma İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma konuları üzerine görüştüler.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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