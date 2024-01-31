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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle makamında bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yaşar Güler Azerbaycan Ankara Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

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