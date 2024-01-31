Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle makamında bir araya geldiği bildirildi.