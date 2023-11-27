Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da Türk şehitliğine ziyarette bulundu.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı için Bakü'ye gelen Güler, Türk şehitliğindeki anıta çelenk bıraktı.

Şehitlik defterini imzalayan Güler, deftere şunları yazdı:

"Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Can gardaşlarınızla birlikte Azerbaycan'ın egemenliği ve bağımsızlığı uğrunda canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan siz kahramanlarımızın manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sizlerin bu topraklardaki destansı mücadelesi, tarihimizin altın sayfalarında müstesna yerini almıştır.

Cesaret ve fedakarlıklarınız, 'iki devlet, tek millet' anlayışının ve tarihten gelen sarsılmaz kardeşlik bağlarımızın ebedi sembolleri olarak daima gururla hatırlanacak, asla unutulmayacaktır. Siz kahraman şehitlerimizin manevi mirasına sahip çıkmak ve emanetinizi mütemadiyen ilerilere taşımak boynumuzun borcudur. Omuz omuza savaştığınız ve birlikte şehadete yürüdüğünüz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz.

Bu vesileyle Bakü'nün kurtuluş mücadelesinde şehadet makamına ulaşan siz şehitlerimiz başta olmak üzere, asil milletimizin varlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantıya MSB Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze katılacak.