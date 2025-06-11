Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Lütfullah Göktaş'tan ve Askeri Ataşemiz Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.