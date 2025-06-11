Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret etti ve büyükelçiden bilgiler aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Lütfullah Göktaş'tan ve Askeri Ataşemiz Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! Kantindeki 'Pınar' yazısı tahrik etmiş

Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! "Pınar" yazısı tahrik etmiş
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.