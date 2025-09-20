Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bunun yanında Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte çalışmaları denetledi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Ankara'da konuşlu 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
