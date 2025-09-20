Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Ankara'da konuşlu 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel