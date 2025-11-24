Milli Savunma Bakanı, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personeli kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığımız bünyesinde görevli öğretmen personelimizle bir araya gelerek onların bu özel gününü kutladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı" denildi.