Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tomarza'da bir nikaha sürpriz yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği Tomarza Belediyesinde bir nikahın kıyıldığını görmesi üzerine salona girerek yeni çifte sürpriz yaptı. Nikahları kıyılan Sefa-Rabia Baş Bakan Akar'ı karşılarında görünce büyük heyecan yaşadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği Tomarza Belediyesinde bir nikahın kıyıldığını görmesi üzerine salona girerek yeni çifte sürpriz yaptı. Nikahları kıyılan Sefa-Rabia Baş Bakan Akar'ı karşılarında görünce büyük heyecan yaşadı.

Akar, beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan'ın ardından Tomarza ilçesine geçti. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından Belediye Başkanı Davut Şahin'in daveti üzerine belediye binasına gitti. Bu sırada Meclis Salonu'nda bir nikahın kıyıldığını gören Akar, beraberindeki Ersoy ile salona girdi. Sefa-Rabia Baş çiftine sürpriz yapan Akar, çifte mutluluk diledi, hatıra fotoğrafı çekildi. Bakan Akar'ı karşılarında gören çift büyük heyecan yaşarken Rabia Baş, "Bakanımızın ilçemizi ziyaret edeceğini öğrendiğimizde içimizden geçmişti. Buraya gelmesi, nikaha katılması büyük şans oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sefa Baş da çok heyecanlandıklarını belirterek hayatları boyunca unutmayacakları bir an yaşadıklarını söyledi. - KAYSERİ