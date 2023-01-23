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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek,...

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Finlandiya İsveç 3. Sayfa Güncel Haberler

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