Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli"