Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedelere yönelik sosyal medya söylemleriyle ilgili yaptırım taleplerini değerlendirdi

Bakan Akar, insanlık dışı ve ahlak dışı ifadeler kullanıldığını belirterek, bu söylemlerle ilgili siyasi, idari ve hukuki yaptırımların yapılacağını söyledi. Depremzede Lütfiye Ayaz da Akar'a tepkisini dile getirdi ve yaptırım uygulanmasını istedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir depremzedenin sosyal medyadaki söylemlerle ilgili yaptırım talebinde bulunması üzerine, insanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldığını ve bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar." dedi.

Malatyalı depremzede Lütfiye Ayaz, Hunat Camii'nde cuma namazını kılan Akar'ın yanına gelerek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında özellikle sosyal medyada depremzedelere yönelik yer alan söylemlere ilişkin tepkisini dile getirdi.

Depremin ardından Kayseri'deki bir yurda yerleştirildiği belirten ve desteklerden ötürü teşekkür eden Ayaz, "Seçimin ardından depremzedelere saldıran söylemler canımızı depremden daha çok yaktı. Bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Ayaz'a asrın felaketi olarak nitelenen depremdeki kayıplarından dolayı başsağlığı dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Depremzedelere yönelik söylemleri hem hukuki hem idari hem siyasi olarak takip ediyoruz. İnsanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldı. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlarımız, hukukçularımız, diğer yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar."

Ülkedeki 85 milyon vatandaşı bir ve beraber, kardeş olarak nitelendiren Akar, "Millet olarak büyük bir felaketle karşılaştık. Kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşıyoruz. Her şey normalleşinceye kadar oradaki vatandaşlarımızla beraberiz, depremzede kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değil. Devlet-millet işbirliğini orada gösterdik, gösteriyoruz." diye konuştu.