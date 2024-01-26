Milli Savunma Bakanı Hatay'da inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Hatay'da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile valilik ziyaretinde bulundu, ardından da askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

İlk olarak 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden Güler, ardından geçtiği 8'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.