Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.