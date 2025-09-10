Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Vietnam'da Resmi Ziyarette Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın davetlisi olarak Hanoi'yi ziyaret etti. Bu ziyaret, Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16. Dönem Toplantısı'nın ardından gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak başkent Hanoi'ye gitti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, Türkiye- Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından Vietnamlı mevkidaşı Giang'ın resmi davetlisi olarak Hanoi'yi ziyaret etti.

Bakan Güler'i, Vietnam Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Askeri Ataşe Albay Özgür Bülent US ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
