Bakan Güler, Vietnam'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bakan Güler, Vietnam'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak gittiği başkent Hanoi'de Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanlığına geçen Güler, mevkidaşı Giang tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından Bakanlıktaki Altın Defter'i imzalayan Güler, Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Güler, görüşme sonrası Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edilen Bakan Güler, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
