Milli Savunma Bakanı Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Güler, Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı ve iki bakan arasında baş başa ve heyetler arası görüşme yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.
Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel