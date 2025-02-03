Milli Savunma Bakanı Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.

Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.