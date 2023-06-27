Milli Savunma Bakanı Güler ve komuta kademesinden Mehmetçik'e bayram ziyareti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Tsk komuta kademesi ile hava ve deniz birliklerinde bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra kara unsurlarıyla bayramlaşmak üzere sınırın sıfır noktasına gitti. Güler ve komuta kademesinin geceyi burada Mehmetçikle geçireceği öğrenildi.

Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kurban Bayramı dolayısıyla birlikleri ziyaret ederek, Mehmetçik ile bayramlaşıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da elde ettiği büyük başarılarla Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiğini ifade eden Güler, terörle mücadeledeki başarılarda büyük katkısı bulunan hava kuvvetlerinin üstlendiği uluslararası görevler ve insani yardım faaliyetleriyle de bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını belirtti. Bakan Güler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara Mehmetçiğin büyük katkısına vurgu yaparak, "Deprem haberinin alındığı ilk andan itibaren de bölgeye en hızlı şekilde yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesinin ulaştırılması için hava köprüsü kurmuş, bölgeden vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmiştir" dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerleri çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir şevk ve gayretle görevlerini icra etmeye devam edeceğini dile getiren Bakan Güler, sözlerinin sonunda muvazzaf ve emekli personelin, şehit yakınlarının, gazilerin ve güvenlik korucuları ile tüm milletin Kurban Bayramı'nı kutladı, şehitleri, ebediyete intikal eden gazileri, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle yad etti. Bakan Güler'in beraberindeki TSK komuta kademesi ile hava ve deniz birliklerindeki bayramlaşmasının ardından sınır hattına hareket ettiği, geceyi sıfır noktasında Mehmetçik ile geçirmeyi planladığı öğrenildi.