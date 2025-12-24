Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan, Libya'ya Taziye Mesajı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Danışman Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan mesajda Yaşar Güler, şunları kaydetti:

"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

"Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan mesajda Orgeneral Bayraktaroğlu da yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi bir ziyaret kapsamında ülkemize gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'u taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendik. Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askeri heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."