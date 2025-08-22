Milli Savunma Bakanı Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey Telefon Görüşmesi Yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayi konuları ele alındı.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
