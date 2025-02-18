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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u askeri törenle karşıladı ve iki bakanlık arasında önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Umerov ile Bakanlıkta görüştü.

Bakan Güler, Umerov'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Güler ve Umerov, görüşme yaptı.

Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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