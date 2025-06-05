Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın Brüksel şehrinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
- Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel