Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna'lı Yetkili ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.