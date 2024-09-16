Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye-Malezya İlişkileri Derinleşiyor

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Malezya, Türkiye için her zaman özel ve önemli bir yere sahiptir. Ülkelerimiz arasında diplomatik münasebetlerin 1964 yılında tesis edilmesinden bu yana, ilişkilerimiz her zaman karşılıklı güven ve saygı üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte Malezya Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı. Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal tarafından karşılanan Bakan Güler, resepsiyonda yaptığı konuşmada dost ve kardeş ülke Malezya'nın bu anlamlı günü vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Güler, "Köklü dostluk bağlarımız olan Malezya, Türkiye için her zaman özel ve önemli bir yere sahiptir. Ülkelerimiz arasında diplomatik münasebetlerin 1964 yılında tesis edilmesinden bu yana, ilişkilerimiz her zaman karşılıklı güven ve saygı üzerine inşa edilmiştir. 2014 yılında 'Stratejik Ortaklık' seviyesine yükseltilen bu ilişkiler, 2022 yılında 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' düzeyine çıkarılarak çok daha ileri bir boyuta taşınmıştır. Bu sene de hep birlikte ilişkilerimizin 60'ıncı yılına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün derinleşen bu ortaklık, iki ülkenin gelecek yıllarda da daha sıkı bir iş birliği içinde olacağının en açık göstergesidir" diye konuştu.

'EKONOMİK İŞ BİRLİĞİMİZ DE HIZLA GELİŞİYOR'

Türkiye ve Malezya arasındaki yakın ilişkilerin, iki ülkenin birbirine verdiği değeri ve duyduğu güveni de ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Güler, "Özellikle son yıllarda yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler, iki ülkenin pek çok alanda olduğu gibi güvenlik ve savunma sanayi alanında da yakınlaşmasına olanak sağlamış ve iş birliğimizin derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Ben de geçen ay dost ülke Malezya'yı ziyaret ederek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdim. Halihazırda iki ülke Silahlı Kuvvetleri arasında ortak eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ile müşterek girişimlerimiz de devam etmektedir. Aynı şekilde ekonomik iş birliğimiz de hızla gelişmektedir" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM ALANINDA İLİŞKİLERİMİZ GİDEREK ARTIYOR'

Bakan Güler, 2014 yılında Ankara'da imzalanan ve 2015'te yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), Türkiye'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bir devletle gerçekleştirdiği ilk STA olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu anlaşmanın; hizmetleri, yatırımları ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesi, ikili ticaretimizin daha da büyümesine zemin hazırlamıştır. Malezya firmalarının Türkiye'de havalimanı işletmeciliği, sağlık ve perakendecilik gibi alanlarda önemli yatırımları bulunması da iş birliğimizin ne denli kapsamlı olduğunu göstermektedir. Eğitim alanında da ilişkilerimizin ivmesi giderek artmaktadır. Mezun olan öğrenciler; dostluk bağlarımızı daha da güçlendirmekte ve iki ülke arasında kültür elçisi olarak önemli bir rol üstlenmektedirler. Tüm bunların yanı sıra uluslararası arenada; İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve D-8 gibi çok taraflı platformlarda, küresel barış ve refah için ortak bir vizyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

'DOSTLUK ARTARAK DEVAM EDECEK'

Bakan Güler, dost ve kardeş Malezya ile tarihten gelen köklü ilişkilerinde temel amaçlarının; derin bir güvene dayanan dostluk ve iş birliklerini, her alanda çok daha ileriye taşımak olduğunu ifade ederek, "Bu konuda Malezya'nın Sayın Büyükelçisi de göreve başladığı ilk günden itibaren gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çabaları nedeniyle kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir" diye konuştu.

Büyükelçi Sazali ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve ortak inançlara dayandığını söyledi.