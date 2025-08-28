Milli Savunma Bakanı Güler TEKNOFEST Mavi Vatan programında konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üretilen her yazılımın, tasarlanan her sistemin ülkenin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırım olduğunu belirterek, "Bu çerçevede savunma sanayimizin gücünün gençlerimizin zekası, aşkı ve cesaretiyle büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şu bir gerçek ki ülkemizin göklerde İHA ve SİHA'larla sağladığı başarı, mavi vatanımızda insansız deniz araçlarıyla, milli gemilerimizle ve yerli teknolojilerimizle daha da taçlanacaktır." dedi.

Bakan Güler, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programında konuştu.

Türk milletinin tarih boyunca denizlere verdiği önemin, Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan cihana hakim olur." sözünde vücut bulduğunu dile getiren Güler, kendilerinin de bugün bu köklü denizcilik mirasını en ileri teknolojiyle buluşturup geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Barbaros'un, Turgut Reis'in, Piri Reis'in mirasının artık insansız deniz araçlarıyla, su altı roketleriyle, mühendislik çözümleriyle yeniden yazıldığına dikkati çeken Güler, "Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliği ve kararlı tutumuyla Türkiye, savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bugün kendi İHA'sını, SİHA'sını, savaş gemisini, denizaltısını, kara araçlarını ve hava savunma sistemlerini geliştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

Güler, ulaşılan bu seviyenin artarak devam edebilmesinin, kaynakların ve gençlerin potansiyelinin doğru kullanılabilmesiyle mümkün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"TEKNOFEST gibi organizasyonlar da bu durumun sağlanabilmesinde çok önemli rol üstlenmektedir. Öyle ki TEKNOFEST'ler gençlerimizi bilimle, teknolojiyle ve mühendislikle buluşturan bir fikir atölyesi, bir gelecek laboratuvarı vazifesi görmektedir. Zira gençlerimizin uzun uğraşlar sonucu ürettiği ve burada sergilediği projeler yarının savunma sanayisi sistemlerinin temelini oluşturmakta, böylece yarının stratejik üstünlüğü de şimdiden inşa edilmektedir."

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gençleri teknolojiyle, mühendislikle ve özellikle denizcilik vizyonuyla buluşturacak projelere katkı sağlayıp destek verdiğine vurgu yapan Güler, "Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın işbirliğiyle organize ettiğimiz TCG Anadolu Zafer Yolculuğumuz da bunun en somut örneklerinden biri olmuştur. Gelibolu'dan Sarayburnu'na uzanan bu yolculukta mühendislik öğrencilerinden TEKNOFEST şampiyonlarına kadar yüzlerce gencimiz, asırlarca süregelen bağımsızlık ruhunu denizlerimizde adeta yeniden yaşamış, mavi vatanın stratejik önemini bizzat tecrübe etmiştir. Gençlerimizin ufkunu genişleten ve onların savunma teknolojilerine daha güçlü bir inançla sarılmalarını sağlayan bu gibi projelere etkin bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güler, her TEKNOFEST projesinin aslında bir milli güç çarpanı olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

"Üretilen her yazılım, tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır. Bu çerçevede savunma sanayimizin gücünün gençlerimizin zekası, aşkı ve cesaretiyle büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şu bir gerçek ki ülkemizin göklerde İHA ve SİHA'larla sağladığı başarı, mavi vatanımızda insansız deniz araçlarıyla, milli gemilerimizle ve yerli teknolojilerimizle daha da taçlanacaktır. Esasen kahraman ordumuzun tüm unsurları gibi Deniz Kuvvetlerimiz de modern kuvvet yapısı, teknolojik donanımı, sürekli gelişen imkanları ve en önemlisi de fedakar personelinin büyük özverisiyle etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi başarıyla korumaktadır."

"Terör belasını bitirerek çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuz"

Bu alandaki yetkinlik, sahip olunan azim ve kararlılığın, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlendiğinin de açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, "Bu kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye de önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Yıllardır enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek ülkemizi huzura ve refaha taşımak, çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur." dedi.

Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın gerçekleşmesine katkı sağlayan Bayraktar Grubu ve T3 Vakfı başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve mühendislere, ayrıca hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlere teşekkür etti.

Bakan Güler, konuşmasını, "Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazi ve şehitlerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." sözleriyle tamamladı.