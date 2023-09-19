Bakan Güler, tedavi gören gaziler ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü nedeniyle tedavi gören gaziler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile tedavi gören gaziler ile bir araya geldi. İlk olarak Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğüne giden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar daha sonra Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Tedavi süreçleri devam eden gaziler ile yakından ilgilenen, tedavi süreçlerine ilişkin bilgi alan Bakan Güler, gazilerin taleplerini de dinledi. - ANKARA