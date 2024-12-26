Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.