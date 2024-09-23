Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılım sağladı. Ayrıca, NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakan Güler ve beraberindeki heyetin resepsiyona katılımı Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından duyuruldu.

MSB ayrıca, NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam ettiğini paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Suudi Arabistan Yaşar Güler Etkinlikler Diplomasi Politika Savunma Güncel

Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu maçı ne zaman? Bugün Benfica erem Aktürkoğlu maçı var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });