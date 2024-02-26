Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti. Bakan Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile görüştüğü belirtildi.