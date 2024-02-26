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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti. Bakan Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Suudi Arabistan Yaşar Güler Ankara Güncel Haberler

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