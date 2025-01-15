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Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'deki Yeni Yönetimle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'deki Yeni Yönetimle Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki yeni yönetimin yetkilileriyle bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıda, Suriye'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile istihbarat başkanı da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Şeybani'nin Ankara ziyareti dolayısıyla Dışişleri Bakanlığındaki 3+3 formatındaki toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hattab da yer aldı.

Öte yandan, Bakan Güler, toplantının ardından Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Kasra ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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