Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta 23. Piyade Tümeni'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.