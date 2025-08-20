Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta 23. Piyade Tümeni'ni Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu, devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.