Milli Savunma Bakanı Güler, Sınır Ötesi Birlik Komutanları ile Toplantı Yaptı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video tele konferans toplantısı gerçekleştirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Bakan Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler daha sonra sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video tele konferans toplantısı gerçekleştirdi. Güler, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Toplantıda Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı.