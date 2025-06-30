Milli Savunma Bakanı Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Diop ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Birame Diop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Diop'un telefon görüşmesinde, ikili savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.