Milli Savunma Bakanı Güler, Rusya ile Savunma Konularını Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi yaparak, İran-İsrail arasındaki çatışmalar ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Belousov'un telefon görüşmesinde, İran-İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel