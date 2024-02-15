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Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. Bakan Güler, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. Bakanlar, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas'la görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Her iki Bakan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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