Milli Savunma Bakanı Güler, Polatlı'da Mehmetçiğin Yeni Yılını Kutladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve komuta kademesi ile Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025'in son gününde Mehmetçiklerle bir araya geldi. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı'ya giden Bakan Yaşar Güler, Topçu ve Füze Okulunda inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiklere hitap etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutladı."