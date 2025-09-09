Haberler

Bakan Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
