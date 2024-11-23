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Milli Savunma Bakanı Güler, Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığında görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, mesleklerinin ülkenin geleceği için önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personelle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığımız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personellerimizle bir araya geldi. Bakan Güler, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak icra ettikleri mesleğin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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